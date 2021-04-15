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Mary King: ‘Is eventing fading from public memory?’ *H&H Plus*
Mary King
15 April, 2021 12:00
Mary King discusses why the lack of high-profile events is now worrying
THE 2021 season has begun where the last one left off – with a no-frills system of “compete and go” and limited grooms and owners permitted. Who could have predicted, one year after the pandemic started, that we would still be subject to such restrictions?
I’ve managed to keep fit with a lot of tennis and I am starting to run in earnest – I am part of the GOSH (Great Ormond Street Hospital) team for the London Marathon on 3 October, which will be my first. I’m fundraising at justgiving.com/marykingmarathon and support is much appreciated. I’ve also been learning bridge online, which I have found unexpectedly fascinating.
I have low-key weekly outings with my young horses to look forward to; Tweseldown, the first, was a great start: the sun shone, the ground was excellent and both my babies, King Seamus and King Cyrus, were placed in BE100 sections.
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This exclusive column is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (15 April, 2021)
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