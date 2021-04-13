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‘I adore the horse’: Emilie Chandler has a Diamond day at Weston Park *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Emilie Chandler heads a star-studded advanced and Harry Meade continues his comeback from a serious head injury by scoring a double, reports Jo Prestwich

    EMILIE CHANDLER jumped a beautiful double clear to win the advanced with Maria Doel’s Gortfadda Diamond (pictured top). A 26.1 dressage left them in fourth and adding 11.6 cross-country time-penalties put them half a mark ahead of runner-up Wills Oakden, whose two rounds with Macgregors Cooley and Oughterard Cooley were the fastest in the advanced and gave him second and sixth respectively.

    It was a hot class, with the likes of Tom McEwen’s Toledo De Kerser (who led after the dressage but rolled a pole for fourth), Ros Canter’s Allstar B (eighth) and Nicola Wilson’s Bulana (15th with a steady run across country) making the most of the good going to get a run in.

    The Irish-bred Gortfadda Diamond is by the Irish Draught/thoroughbred Watervalley Cool Diamond out of the thoroughbred mare Panda, who was placed in point-to-points and is from the family of Cheltenham Gold Cup winner Garrison Savannah and Grand National-placed Zongalero.

    This report is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (15 April, 2021)

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