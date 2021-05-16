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MIMclip inventor: ‘I want to help a sport that I love’ *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Mats Björnetun on his trajectory from hot rods to cross-country safety devices

    Under the MIMsafe brand, my company is the industry leader within the field of crash-tested dog cages, gates and universal cargo nets. We also produce MIMclips, the frangible devices which allow cross-country fences to “collapse” safely to help prevent falls. These became mandatory on 1 January 2021 on all fences to which they can be fitted at all FEI events.

    Originally I was a farmer. I wasn’t interested in studying at school, but I was interested in motorcycles and hot rods, and was involved in drag-racing. Engineering and building things fascinated me.

    You can also read this feature in the 13 May issue of Horse & Hound magazine.

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