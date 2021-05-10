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Why Burghley cancelled, plus another Nations Cup leg lost *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • H&H speaks to the Land Rover Burghley Horse Trials director about the reasons behind this year’s cancellation, and gets the rider view, as well as investigating what the loss of Dublin Horse Show 2021 means for the Nations Cup series

    BRITAIN has lost both CCI5* events for a second year as Covid uncertainty and no available pandemic insurance forced the 2021 Land Rover Burghley Horse Trials to cancel.

    Organisers of the event (2–5 September) said on 8 May there “have been and remain too many variables and uncertainties owing to the pandemic to deliver this much-loved international event”.

    Burghley director Elizabeth Inman told H&H the costs and set-up of the event made the financial risk unviable.

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