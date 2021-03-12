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‘I’d ride Master Craftsman at Burghley…’: top riders select their fantasy eventing competition set-ups *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

Take six top riders and ask what their fantasy competition would be – their horse, the venue, their team-mates and who joins them on the podium. Pippa Roome delves into the world of imaginary eventing

William Fox-Pitt, winner of 14 five-stars and 20 world, Olympic and European medals

“I’m limited in what horses I can ride because of my height, but I remember admiring a horse called Mins Lincoln with Lucinda Green. He was fourth at Bramham 1988 but never made it to the top – I don’t think he stayed sound.

“So the horse I’d like to ride would be Master Craftsman. Ginny Elliot taught him to do everything well and he had a very athletic demeanour; he could really gallop, jump and move. He was a gear up on the likes of Priceless and Night Cap – they were beautifully trained, but he started off a much smarter individual.

“People often choose horses like Murphy Himself, but I like horses that chip in and are clever. I’d have gone green riding the super-bold Murphy!

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