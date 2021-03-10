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Dickie Waygood: ‘The best advice? Just stay flexible’ *H&H Plus*
Horse & Hound
10 March, 2021 09:00
Dickie Waygood reflects on the way forward after Badminton’s cancellation
There was the inevitable knee-jerk reaction of shock among riders, owners and staff when we heard Badminton was cancelled; people naturally dislike change. Then the dust settles – these guys are competitors and we soon start looking at the new options and finding what positives they can and a way forward.
We have 17 event riders on the World Class programme and then there are lots more I work with closely. You have to walk in everybody’s shoes, with horses and riders at different stages of their careers.
At the time of writing, the options aren’t fully clear – hopefully we’ll know more next week or the week after. One of my key sayings at the moment is that what’s right today is not right tomorrow –
the news of Bramham’s cancellation came in as this column was on the verge of going to press in the magazine on Monday (8 March). Things are changing so rapidly that the best advice is to remain as flexible as possible.
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