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Bulana: the ‘feisty and hot’ eventing medal winner with a ferocious will to succeed *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

The 2017 European individual bronze medallist is a feisty mare who almost tries too hard, yet she’s calm in the stable, finds Pippa Roome

Need to know

Age: 15
Breeding: Tygo x Furore
Rider: Nicola Wilson
Owner: James and Jo Lambert
Breeder: S van Dellen and G Renken Greatest achievements: eighth Le
Lion d’Angers World Young Horse Championships 2013 (with Lizzie Green); first Boekelo CCI4*-L 2015; second Barbury Castle CCI4*-S 2016; fourth Blenheim CCI4*-L 2016; second Luhmühlen CCI5* 2017; individual bronze and team gold Strzegom European Championships 2017; first Barbury Castle CCI4*-S 2018; 21st Badminton CCI5* 2019; fourth Burnham Market CCI4*-L 2020; 11th Pau CCI5* 2020 (all with Nicola Wilson, all class names changed to current star levels).

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