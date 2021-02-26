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Eventing abandonment insurance up for review *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Competitors have questioned in the past why abandonment insurance is compulsory and whether there could be an opt in/out option, giving them freedom to choose whether to accept the BE-chosen policy, arrange their own insurance or take the risk. The issue is now under review, and H&H finds out more

DISCUSSIONS are under way to find the best way of protecting competitors’ and organisers’ cash when events are forced to cancel.

Abandonment insurance has been a hot topic in eventing, coming to a head in 2020 owing to a wrangle with underwriters over whether they should pay out for fixtures cancelled as a result of the pandemic. British Eventing (BE) won the argument and the outstanding claims for spring events were settled by autumn.

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