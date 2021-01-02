{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Hope of light at the end of the tunnel after a difficult year *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

Despite the huge challenges of last year, there have been some positives, and there are hopes of better days to come. H&H speaks to governing bodies to find out what may be on the cards

THERE is “still a long way to go” for equestrian centres following the past difficult year – but there have been some positives, as the industry looks ahead to 2021.

It is hoped there is “light at the end of the tunnel” after a hugely challenging year for venues.

You might also be interested in…