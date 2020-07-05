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The new tech helping sport run in the wake of the pandemic *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

A sports restart after the coronavirus lockdown, innovative minds across the industry are looking at high-tech ways of meeting government guidelines and keeping everyone safe

NEW technology from enterprising minds within the equestrian world is set to help horse sport return and keep people safe in the wake of the coronavirus pandemic.

Equestrian sport relies on large numbers of volunteers to be able to run. This can often be physically alongside each other, for example dressage judges and writers, and in many cases there are times when multiple people will touch the same items.

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