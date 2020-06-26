{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Riding with unlevel stirrups can affect horse’s movement, research finds *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

After research has shown rider asymmetry can have a negative impact on a horse’s movement, riders are being encouraged to seek advice from expert practitioners working as a team to resolve any imbalance in their position. H&H speaks to biomechanics specialist Dr MacKechnie-Guire and coach Brigid Grant to find out more...

Research that found uneven stirrups can have a negative effect on equine movement emphasises the importance of teamwork in approaching rider asymmetry issues, its author believes.

Russell MacKechnie-Guire led a team looking at the effects of induced rider asymmetry, as part of a study published in the Journal of Equine Veterinary Science.

Dr MacKechnie-Guire told H&H the team used experienced riders, who were assessed by a physio to ensure they had no inherent asymmetry, and saddle fit was checked.

You may also be interested in…

Basics, rider position and attention to detail: vital lessons from Pippa Funnell

Find out what six riders learnt by spending five days with last year’s Burghley winner Pippa Funnell — there’s bound