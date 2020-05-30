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New studies highlight the importance of biomechanics for horse and rider *H&H Plus*
Eleanor Jones
30 May, 2020 11:20
Research into how the design of knee blocks on a dressage saddle can impact on the horse’s movement by influencing the rider’s position is due to be presented at the BEVA annual congress next year, while a new system has been developed to track every aspect of the rider’s position in 3D. H&H finds out more...
The importance of rider biomechanics to horse and rider movement and welfare has come into the spotlight with a groundbreaking recent study, and a separate system based on crustacean vision.
Russell MacKechnie-Guire told
H&H of his new researches into the effect of knee block design, while in an entirely separate project, Ilse Daly spoke of how investigating mantis shrimp led to her setting up Blackdog Biomechanics, a rider training system.
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