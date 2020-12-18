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Horse sales market soaring despite pandemic *H&H Plus*

Rachael Turner Rachael Turner

Many people have reported increased interest from buyers, and a rise in horse sale prices this year. H&H spoke to insurers, sellers and organisations to find out their view

HORSE sales appear to have increased this year, with buyers willing to pay competitive prices despite the pandemic.

NFU Mutual received a rising number of equine insurance-related calls between January and August, and an increasing number of requests for quotes.

The number of higher-value horses on their books also increased, with more in the £5,000-£7,500 and £7,500-£10,000 value ranges, as well as an influx of horses worth over £15,000.

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