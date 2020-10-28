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Elite sport horse sales thrive despite Covid-19 restrictions *H&H Plus*
Eleanor Jones
28 October, 2020 16:32
As rapidly changing Covid-19 restrictions are limiting people’s ability to attend many elite auctions in person, H&H finds out how the sector has risen to meet the challenges and what this means for forthcoming elite sport horse auctions such as the Monart Sale and Goresbridge Go for Gold...
ELITE sport
horse sales have been running successfully despite Covid-19 restrictions, as organisers focus on “controlling the controllable”.
The Monart Sale of elite event horses in Ireland is due to run online from 2 to 4 November, while the Billy Stud’s first Elite Auction, which ended on 18 October, was a great success, with the top lot, Big Star national six-year-old champion Billy Masai, selling to the US for £92,000.
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