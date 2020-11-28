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Boom in native pony sales despite pandemic *H&H Plus*

Sarah Radford

Horse prices seem to be strong across the UK this year. H&H looks into how this trend has been affecting native pony sales

THIS autumn’s native pony sales have achieved some of the strongest turnover in decades, echoing what appears to be a boom in horse prices across the UK.

At Rendell’s sale of Dartmoor Hill Ponies in Chagford (8 October), 100% of stock sold for an average £178 – a marked turnaround from 2013, when only 32% sold, at an average of £18.

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