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H&H meets the part-time native pony producer who won at HOYS with a £250 pony *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

The HOYS-winning native pony producer counts horses as her saviours alongside a hectic work schedule. H&H’s showing editor Alex Robinson discovers how she’s made her “hobby” so successful...

Hayley Reynolds has several plates to spin. While many of us admit we can struggle to juggle our work-life balance, the part-time native pony producer from Cheshire seems to have several jobs on the go, late nights and early starts. Hayley, 34, topped off her 2019 show season with a dream win at the Horse of the Year Show (HOYS).

“I’d been third on three occasions,” explains Hayley, who took the New Forest pony of the year title with Lesley Cook’s bay gelding Okedene Justin. Hayley had discovered Justin as a three-year-old in a city centre allotment seven years ago, paying just £250 for him.