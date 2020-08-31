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Horse sport embraces some positives from the pandemic *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

While we come to terms with the new normal for equestrian sport, there are some good things that have come about as a result of the pandemic. H&H finds out more...

From jumping on hallowed turf and posing in the Grand National winners’ enclosure to calmer warm-ups – there have been positives that would not have come about without the effects of Covid-19.

H&H spoke to numerous riders and their supporters at the British Showjumping (BS) National Championships (3–11 August), which were moved to Bolesworth Castle at a few weeks’ notice.

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