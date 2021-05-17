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Competition on and supporters welcomed as normality starts to return *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • H& finds out what the most recent easing of lockdown restrictions means for riders in all the home nations, including the implications for competing and spectating

    SUPPORTERS are returning to equestrian sport and restrictions on the use of indoor schools have eased as the horse world takes further cautious steps back to normality in England.

    The latest step in the Government’s roadmap out of lockdown is a boost for those riding school and competition venues hit by frustrating restrictions on use of indoor arenas, which have now lifted.

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