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Campaign for indoor arena law change to protect riding schools *H&H Plus*
Eleanor Jones
25 April, 2021 11:06
Campaigners have contacted the Government asking for changes to the current law on indoor schools. H&H finds out why this is thought to be so important, and what action is being taken
CAMPAIGNERS for riding schools are warning the Government to amend the law in relation to indoor schools, or risk mass closures should restrictions tighten again.
Pammy Hutton, of the Talland School of Equitation, Gloucestershire, and Tim Downes of Ingestre Stables, Staffordshire, have written to MPS to “highlight the extreme plight of riding schools in England, which are currently being victimised by legislation that is not in line with other industries and commercial ventures”.
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