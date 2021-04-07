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Centres speak out on impact of indoor arena restrictions *H&H Plus*
Eleanor Jones
The Government’s refusal to allow indoor riding arenas to fully re-open under the latest restrictions took many in the industry by surprise. H&H finds out what effect this decision is having
“WE will not let this rest” is the position of the industry as the Government has refused to allow indoor arenas to fully re-open.
British Equestrian (BEF), the British Horse Society, Pony Club and the Olympic disciplines had led a campaign for clarification on the most recent legislation.
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H&H has put together a Q&A to help with some of the questions those living and working in the equestrian
We are all experiencing unprecedented and troubling times during the Covid-19 pandemic, but you can count on the horse world
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