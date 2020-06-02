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Indoor arenas remain off limits under current coronavirus rules *H&H Plus*
Becky Murray
2 June, 2020 14:27
Following confusing reports on social media, Horse & Hound has checked the rules on the use indoor schools under the current Covid-19 lockdown restrictions as sporting bodies are urged to ensure everyone complies with the government’s current guidance....
Riders and equestrian centres are being urged to be aware they may not use indoor arenas under Covid-19 lockdown restrictions, despite some confusion.
Restrictions in England have relaxed, allowing sporting activities to resume outdoors, but the Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) and British Equestrian (BEF) have confirmed that indoor arenas do not fall into this category.
An indoor arena is defined by the BEF as having a roof with sides or walls of any construction. An outdoor arena with a roof is permissible.
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