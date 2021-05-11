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Positive news as major events prepare to welcome fans *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • With sad news as a number of fixtures have been forced to cancel for a second year running, others are able to carry on. H&H hears from major shows about their plans to welcome fans back this year

    IT is full steam ahead with some of Britain’s top international shows this year despite the challenges of Covid, with tickets on sale for major events.

    Horse of the Year Show (HOYS) confirmed on 7 May that it will go ahead on 6–10 October, and tickets went on sale for Royal Windsor Horse Show (1–4 July) on 6 May.

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