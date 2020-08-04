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Everyone must play a part in keeping safe at shows *H&H Plus*
Becky Murray
4 August, 2020 17:37
Legendary Olympic showjumper Eric Lamaze spoke out about the low number of riders wearing masks at a show in Belgium the day before new rules were brought in by the country’s government. H&H finds out what protocols have been put in place by the FEI, how these differ from national shows in England and seeks advice from British Equestrian for riders who are planning to compete abroad...
Keeping safe at shows is a joint responsibility; riders have been reminded, following concerns about protocols at international shows.
Canadian showjumper Eric Lamaze raised issues on 24 July about a show he had been competing at in Lier, Belgium. He said he was disappointed by the low number of riders wearing masks while walking the course, adding it is the responsibility of riders and “especially” organisers and FEI to take precautions.
“The riders have the most contact with other people and therefore should absolutely be wearing masks,” he said. “I understand everybody has the freedom to make that choice but why not take all the best precautions to stay safe and healthy so the sport we love will be able to go on without any incidents or issues?
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