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Eventing restarts successfully with changes to scoring, warm-ups, commentary and more *H&H Plus*
Pippa Roome
13 July, 2020 12:49
The first British Eventing fixtures since lockdown have been held attracting attention from mainstream media. H&H finds out how they went and seeks reaction from both event organisers and top riders...
The first British Eventing (BE) fixtures since lockdown have taken place successfully. Riders praised the efforts of the governing body and the organisers to get events back up and running with new protocols, and organisers in turn have thanked riders and supporters for following the guidelines.
The three events which took place were Tweseldown, in Hampshire (which concludes with a final day of competition today), Barbury, in Wiltshire and Aske, in North Yorkshire.
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