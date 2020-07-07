{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Extra events added and membership credit introduced as sports restart *H&H Plus*
Eleanor Jones
7 July, 2020 12:34
Governing bodies are acting in response to demand to support riders and venues as sport gets underway. H&H speaks to British Eventing, British Dressage and British Showjumping for their latest news to ensure sport remains viable...
Replacement and additional dates, classes and championships – and extended or discounted registration – are among measures being taken by governing bodies as sport gets under way again.
British Dressage (BD), British Eventing (BE) and British Showjumping (BS) are looking at how they can support members and venues, while keeping a viable sport going.
BE is offering a 50% discount on full horse registrations and 10% on membership in 2021, for those who held these during a set period this year.
{"content":"PHA+SW4gY29tcGV0aXRpb24sIGV4dHJhIGRheXMgYXQgVHdlc2VsZG93biBhbmQgQXN0b24tbGUtV2FsbHMgd2VyZSBnaXZlbiB0aGUgbm9kIGFmdGVyIGh1Z2UgZGVtYW5kLCB3aGlsZSBzb21lIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvbmV3cy9icml0aXNoLWV2ZW50aW5nLW5hdGlvbmFsLWNoYW1waW9uc2hpcHMtNzE4NDYyIj5jaGFtcGlvbnNoaXBzPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay9uZXdzL2V4dHJhLWludGVybmF0aW9uYWwtY2xhc3Nlcy10by1naXZlLW11Y2gtbmVlZGVkLWJvb3N0LXRvLTIwMjAtZXZlbnRpbmctY2FsZW5kYXItNzE4NzgzIj5pbnRlcm5hdGlvbmFsIGNsYXNzZXMgaGF2ZSBiZWVuIHJlc2NoZWR1bGVkPC9hPi48L3A+CjxwPuKAnFdl4oCZdmUgc2FpZCB0byBvdXIgbWVtYmVyc2hpcCB0aGF0IHdoZXJlIHdlIGNhbiBwdXQgZXh0cmEgZGF5cyBhbmQgZGF0ZXMgaW4sIHdlIHdpbGwgbG9vayB0byBkbyBzbyzigJ0gQkUgY2hpZWYgZXhlY3V0aXZlIEp1ZGUgTWF0dGhld3MgdG9sZCA8ZW0+SCZhbXA7SDwvZW0+LjwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PHNlY3Rpb24gaWQ9ImVtYmVkX2NvZGUtMzEiIGNsYXNzPSJoaWRkZW4tbWQgaGlkZGVuLWxnIHMtY29udGFpbmVyIHN0aWNreS1hbmNob3IgaGlkZS13aWRnZXQtdGl0bGUgd2lkZ2V0X2VtYmVkX2NvZGUgcHJlbWl1bV9pbmxpbmVfMiI+PHNlY3Rpb24gY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZSBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUtc2hhcmV0aHJvdWdoIGltYWdlLWFzcGVjdC1sYW5kc2NhcGUgZGVmYXVsdCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkLWhpZGRlbiI+DQogIDxkaXYgY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyX19pbm5lciI+DQogICAgPHVsPg0KICAgICAgPGxpIGlkPSJuYXRpdmUtY29udGVudC1tb2JpbGUiIGNsYXNzPSJsaXN0aW5nLWl0ZW0iPg0KICAgICAgPC9saT4NCiAgICA8L3VsPg0KICA8L2Rpdj4NCjwvc2VjdGlvbj48L3NlY3Rpb24+PC9wPgo8cD7igJxGcm9tIG91ciBwb2ludCBvZiB2aWV3LCBpdOKAmXMgZ3JlYXQgc28gbWFueSBwZW9wbGUgaGF2ZSBiZWVuIHJlYWR5IHRvIGdldCBvdXQsIGFuZCB0aGUgYXBwZXRpdGUgdG8gY29tcGV0ZSBpcyBzdGlsbCB0aGVyZSwgYmVjYXVzZSBvZiBjb3Vyc2UgeW91IGRvbuKAmXQga25vdyB1bnRpbCB5b3Ugb3BlbiBlbnRyaWVzLOKAnSBzaGUgc2FpZC4g4oCcV2XigJlyZSB0cnlpbmcgdG8gYmUgYXMgZmxleGlibGUgYXMgd2UgY2FuIHRvIGRlbGl2ZXIgY29tcGV0aXRpb24gb3Bwb3J0dW5pdGllcyBmb3IgbWVtYmVycywgYmFsYW5jaW5nIHRoYXQgd2l0aCB2aWFiaWxpdHkgZm9yIHZlbnVlcy7igJ08L3A+CjxwPk1zIE1hdHRoZXdzIHNhaWQgc2hlIHdhcyDigJxzbyBwbGVhc2Vk4oCdIHRvIGJlIGFibGUgdG8gb2ZmZXIgdGhlIGRpc2NvdW50cy48L3A+CjxwPuKAnEl04oCZcyBhIHRoYW5rIHlvdSB0byB0aG9zZSB3aG8gaGF2ZSByZW1haW5lZCBsb3lhbCB3aGlsZSBpdOKAmXMgYmVlbiBkaWZmaWN1bHQgZm9yIGV2ZXJ5b25lLOKAnSBzaGUgc2FpZC4g4oCcSXTigJlzIG5pY2UgdG8gYmUgYWJsZSB0byBnaXZlIHNvbWV0aGluZyBiYWNrLuKAnTwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkJEIGlzIG9mZmVyaW5nIHR3by1tb250aCBleHRlbnNpb25zIHRvIHRob3NlIHdobyBtYWludGFpbmVkIGhvcnNlIHJlZ2lzdHJhdGlvbnMgd2hpbGUgY29tcGV0aXRpb24gd2FzIG9mZi4gQ0VPIEphc29uIEJyYXV0aWdhbSBzYWlkIHRoaXMgd291bGQgY29zdCBhIOKAnHNpZ25pZmljYW50IHNpeC1maWd1cmUgc3Vt4oCdLjwvcD4KPHA+QSBCRCBzcG9rZXNtYW4gdG9sZCA8ZW0+SCZhbXA7SDwvZW0+OiDigJxXZSBwcm9taXNlZCBmcm9tIHRoZSBvdXRzZXQgdGhhdCB3ZSB3b3VsZCBkbyBhbnl0aGluZyB3ZSBjb3VsZCB0byBoZWxwLCBhbmQgdGhlIGJvYXJkIGhhcyB3b3JrZWQgYXMgaGFyZCBhcyB0aGV5IGNvdWxkIHRvIHN0aWNrIHRvIHRoYXQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+4oCcV2UgZmVsdCB0aGUgdHdvIG1vbnRocyB3YXMgYSBnb29kIGFuZCBmYWlyIHJld2FyZCB0aGF0IGxlZnQgdXMgaW4gYSByZXNwZWN0YWJsZSBmaW5hbmNpYWwgcG9zaXRpb24u4oCdPC9wPgo8cD5UaGUgc3Bva2VzbWFuIGFkZGVkIHRoYXQgYSDigJxwaGVub21lbmFs4oCdIGFtb3VudCBvZiB3b3JrIGhhcyBiZWVuIGNhcnJpZWQgb3V0LCBhbHNvIG9uIHN1cHBvcnRpbmcgdmVudWVzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPuKAnFdl4oCZcmUgdHJ5aW5nIHRvIGhlbHAgZXZlcnlvbmUgaW4gdGhlIGJlc3Qgd2F5IHBvc3NpYmxlIHRoYXQgc3RpbGwgcHV0cyB0aGUgc3BvcnQgaW4gYSBnb29kIHBvc2l0aW9uIGZpbmFuY2lhbGx5LOKAnSBzaGUgc2FpZC4g4oCcVGhlIHJlc3BvbnNlIGhhcyBiZWVuIHJlYWxseSBwb3NpdGl2ZSwgd2l0aCBwZW9wbGUgZXZlbiBzYXlpbmcgbm90IHRvIGdpdmUgdGhlbSB0aGUgZnJlZSB0d28gbW9udGhzLCB3aGljaCBpcyBsb3ZlbHku4oCdPC9wPgo8cD5CUyBDRU8gSWFpbiBHcmFoYW0gc2FpZCBCUywgdGhlIGZpcnN0IHNwb3J0IHRvIGJlIHVwIGFuZCBydW5uaW5nLCBpcyBmb2N1c2luZyBvbiBzdXBwb3J0aW5nIHZlbnVlcyBmaW5hbmNpYWxseSwgdG8gZW5hYmxlIHRoZW0gdG8gcnVuIHVuZGVyIGN1cnJlbnQgcmVzdHJpY3Rpb25zLjwvcD4KPHA+4oCcV2XigJlyZSBzcGVuZGluZyBtb25leSBvbiBoZWxwaW5nIHRoZW0sIHN1Y2ggYXMgbWFza3MgZm9yIG9mZmljaWFscyBhbmQgbm90IGNoYXJnaW5nIGFmZmlsaWF0aW9uIGZlZXMs4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnFdl4oCZcmUgYWxzbyBsb29raW5nIGF0IHdoZXRoZXIgd2UgY2FuIHB1dCBpbiBwbGFjZSBzaG93cyB0byByZXBsYWNlIHRob3NlIHRoYXQgaGF2ZSBiZWVuIGxvc3Qu4oCdPC9wPgo8cD5NciBHcmFoYW0gYWRkZWQgdGhhdCB0aGUgYm9hcmQgaGFzIGFncmVlZCB0byBsb29rIGF0IEJT4oCZcyBmaW5hbmNpYWwgcG9zaXRpb24gYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgeWVhciwgdG8gc2VlIHdoZXRoZXIgc29tZXRoaW5nIG9uIHJlZ2lzdHJhdGlvbnMgY2FuIGJlIHB1dCBpbiBwbGFjZS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPuKAnFdl4oCZZCBsaWtlIHRvIGRvIHNvbWV0aGluZyBzaW1pbGFyIHRvIEJEIGlmIHdlIGNhbiBidXQgd2XigJlyZSBhd2FyZSBvZiBwcmVwYXJhdGlvbiBmb3IgYSBwb3NzaWJsZSBzZWNvbmQgd2F2ZSwgYW5kIHRoZXJlIG1heSBub3QgYmUgYSBmdXJsb3VnaCBzY2hlbWUgdGhlbizigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcVGhlIGJvYXJk4oCZcyBmZWVsaW5nIHdhcyB0aGF0IHdlIG5lZWQgdG8gYmUgcHJ1ZGVudCBhbmQgc2VlIHdoYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgeWVhciBicmluZ3Mu4oCdPC9wPgo8cD4K"}
You may also be interested in…
Library image.
Credit: Peter Nixon
The plan is to run as many championship finals as is possible this year
Credit: Pippa Roome
We all want to make sure we do the right thing when we get back to eventing, so check out
‘Hopefully we’ve shown we’re doing all we can to give members the opportunities as soon as we can’
Library image.
Credit: LUCY MERRELL
We look forward to the first horses going down the centre line on 1 July
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}