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‘Don’t break our sport’: plea for everyone to abide by new rules *H&H Plus*
Eleanor Jones
4 July, 2020 11:45
Competition riders are being warned they must stick to the Covid-19 rules for equestrian sport to be allowed to take place after some individuals have been seen on social media discussing ways to flout the restrictions. H&H finds out more...
Riders must adhere to rules governing post-lockdown events or risk losing their sport in the immediate future.
Governing bodies have reminded competitors that permission was granted for equestrian sports to resume on the basis of detailed plans submitted to the government.
These plans included details of the social distancing and other protective measures taken to mitigate any possible spread of the virus and keep all participants as safe as possible.
British Eventing (BE) chief executive Jude Matthews told
H&H riders must be responsible.
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