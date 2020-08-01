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Looking back at the first two months of our sport’s new normal *H&H Plus*
Lucy Elder
1 August, 2020 11:52
Following the first two months of post-lockdown competition in England, H&H speaks to British Showjumping, British Eventing and British Dressage about how it’s gone so far and what’s been learnt along the way...
What is working well, ironing out teething problems and what changes are in the pipeline for the near future are in discussion as equestrian sport reflects on the first two months of post-lockdown competition in England.
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