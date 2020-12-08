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The shows must go on in 2021, say major event organisers *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Christmas will not be the same without Olympia and Liverpool International Horse Show imminent, but organisers have spent months planning to ensure major events can go ahead next year despite the pandemic. H&H finds out more

THE shows must go on, is the message from organisers of international events next year, despite the continuing pandemic.

H&H has reported that Badminton Horse Trials is to go ahead behind closed doors next May, or to allow a limited number of spectators if allowed, and other major events are also making plans to cover all eventualities.

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