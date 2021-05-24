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Priceless: Ginny Elliot on her ‘brainy, awkward and a law unto himself’ Burghley, Badminton, world and European champion *H&H Plus*

Horse & Hound

    • Despite being described as an “awkward chap”, the quirky Ben Faerie son went on to have an extraordinary eventing record, notching up six gold medals with Ginny Holgate. Kate Green delves deeper into his story

    NEVER was a horse more aptly named. Priceless, who cost £1,000 as a four-year-old in 1977, evented for nine seasons with Ginny Holgate (now Elliot) without a single cross-country fault, nor a championship pole down. He was world and European champion, he won Badminton and Burghley and six of his eight medals were gold.

    “Mr P” was brainy, awkward and a law unto himself, “an unpredictable little beastie”, as Ginny puts it. You couldn’t use a whip on him or he would buck like mad, he snapped like a crocodile in the stable, he didn’t enjoy schooling and, to the end of his days, refused to be caught.

    “If you told him, he would say ‘why?’, so the secret was to ask, to cajole. He was quite an awkward chap,” explains Ginny.

    You can also read this feature in the 20 May issue of Horse & Hound magazine.

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