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‘There’s not a course in the world I wouldn’t take him to’: Harry Meade on returning from a serious brain injury to competing at Kentucky *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Six months after a serious brain injury, the British rider finished fifth at Kentucky five-star. Pippa Roome finds out how he did it

    THEY say performing at your best in the face of adversity is a mark of greatness. They also say lightning doesn’t strike twice in the same place. If the first is true, Harry Meade is the greatest. He is also, surely, living proof that the second is absolute rubbish.

    In August 2013, Harry had a rotational fall, shattering both his elbows and requiring seven elbow operations. He started riding again in late January 2014, with both his arms in braces and three degrees of flexion, and just over three months later, achieved his best top-level result, finishing third at Badminton riding Wild Lone.

    Last October, Harry was dragged by the stirrup in a cross-country accident at the British Young Horse Championships. He suffered a serious brain injury, didn’t start riding again consistently until early March and is still living with the effects. But last month, he scored his best five-star placing since that 2014 Badminton when he claimed fifth at Kentucky on Superstition (pictured).

    You can also read this feature in the 20 May issue of Horse & Hound magazine.

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