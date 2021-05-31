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Ros Canter clocks up a double at Houghton International *H&H Plus*
Lucy Elder
31 May, 2021 16:52
Ros Canter was in top form as she dominated both the CCI3*-L sections at Saracen Horse Feeds Houghton International
WORLD champion
Ros Canter kept her cool under pressure in Saracen Horse Feeds Houghton International’s crucible of a main arena to win both CCI3*-L classes.
Ros cantered into the main arena as overnight leader and last rider to jump in both sections, and there was little room for error in the final phase.
Ros and the “really honest” nine-year-old mare Shannondale Nadia had one fence in hand in section B and she had just a handful of time penalties to play with in order to retain her lead in section C aboard Izilot DHI. But
Ros is world champion for a reason, and that icy coolness she showed when she sealed gold in Tryon was there again on both her winning rides.
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Full report from Houghton International, including the CCIO4* and Nations Cup competitions, is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 3 June 2021
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