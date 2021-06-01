{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
William Fox-Pitt and Little Fire blaze to Houghton victory while Brits top eventing Nations Cup opener *H&H Plus*
Lucy Elder
WILLIAM FOX-PITT and Little Fire made short work of the Saracen Horse Feeds Houghton International CCIO4*-S to seal their win with a deceptively quick cross-country round.
The 12-year-old gelding, with whom William was ninth at Badminton 2019, breezed around Alec Lochore’s track to come home a comfortable four seconds inside the time.
William, who co-owns the horse with Jennifer Dowling, said to win was “a nice surprise”.
{"content":"PHA+4oCcSSBoYXZlbuKAmXQgcmVhbGx5IHJpZGRlbiBoaW0gZmFzdCBzaW5jZSBCYWRtaW50b24gMjAxOSwgc28gdG9kYXkgd2FzIHF1aXRlIGEgc3VycHJpc2Us4oCdIHNhaWQgV2lsbGlhbS48L3A+CjxwPuKAnEkgdGhvdWdodCBJIHdvdWxkIGJlIHF1aWNrIGVub3VnaCB0byB3aW4g4oCUIGhlIHdhcyBpbiBhIGdvb2QgcG9zaXRpb24gYW5kIEkgd2FzIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGNsYXNzLCBidXQgSSB0aG91Z2h0IEkgd291bGQgZnVsbHkgdXNlIHVwIGFsbCBteSBwb2ludHMgW2luIGhhbmRdLiBIZSBpcyBhIHF1aWNrIGhvcnNlIGFuZCBpdCB3YXMgbG92ZWx5IGdyb3VuZCBhbmQgYSBuaWNlIGNvdXJzZS4gV2UgcmF0aGVyIGVuam95ZWQgb3Vyc2VsdmVzIeKAnTwvcD4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PHNlY3Rpb24gaWQ9ImVtYmVkX2NvZGUtMzEiIGNsYXNzPSJoaWRkZW4tbWQgaGlkZGVuLWxnIHMtY29udGFpbmVyIHN0aWNreS1hbmNob3IgaGlkZS13aWRnZXQtdGl0bGUgd2lkZ2V0X2VtYmVkX2NvZGUgcHJlbWl1bV9pbmxpbmVfMiI+PHNlY3Rpb24gY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZSBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUtc2hhcmV0aHJvdWdoIGltYWdlLWFzcGVjdC1sYW5kc2NhcGUgZGVmYXVsdCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkLWhpZGRlbiI+DQogIDxkaXYgY2xhc3M9InMtY29udGFpbmVyX19pbm5lciI+DQogICAgPHVsPg0KICAgICAgPGxpIGlkPSJuYXRpdmUtY29udGVudC1tb2JpbGUiIGNsYXNzPSJsaXN0aW5nLWl0ZW0iPg0KICAgICAgPC9saT4NCiAgICA8L3VsPg0KICA8L2Rpdj4NCjwvc2VjdGlvbj48L3NlY3Rpb24+PC9wPgo8cD5TZWxpbmEgTWlsbmVzIGFuZCB0aGUgMTMteWVhci1vbGQgSXJvbiBJViwgb3duZWQgYnkgV2lsbGlhbSBSdWNrZXIsIHJvc2UgZnJvbSAxMHRoIGFmdGVyIGRyZXNzYWdlIHRvIGNsYWltIHRoZSBydW5uZXItdXAgc3BvdCBvbiB0aGVpciBmaXJzdCBwaGFzZSBzY29yZSBvZiAzMC48L3A+CjxwPuKAnEkgdGhvdWdodCB3aXRoIGJlaW5nIHVwIHRoZXJlIGFmdGVyIGRyZXNzYWdlLCB0aGF0IEkgaGFkIHRvIGdvIGZvciBpdC4gSXQgcm9kZSByZWFsbHkgd2VsbCwgaXQgd2FzIG9wZW4sIGdhbGxvcGluZyBhbmQgaGUgaXMgYSBiaWctc3RyaWRpbmcgaG9yc2Ug4oCUIEkganVzdCBrZXB0IGNvbWluZyBhbmQgaXQgYWxsIGhhcHBlbmVkIG5pY2VseSwgSSBkaWRu4oCZdCBoYXZlIG9uZSBiYWQgbW9tZW50LOKAnSBzYWlkIFNlbGluYSwgYWRkaW5nIHNoZSBkZWNpZGVkIHNoZSDigJxoYWQgdG8gZ28gZm9yIGl04oCdLjxiciAvPgrigJxJIHdhbGtlZCB0aGUgbGluZSBvdmVyIGFuZCBvdmVyIGFnYWluIGF0IHRoZSBjb3JuZXJzIFs4YWJdIGFuZCBvcmlnaW5hbGx5IEkgd2FzIGdvaW5nIHRvIGdvIG9uIGZpdmUgW3N0cmlkZXNdLCBidXQgYWN0dWFsbHkgdGhlIGhvcnNlIGlzIHNvIG11Y2ggYmV0dGVyIGlmIHlvdSBkb27igJl0IHRha2UgYSBwdWxsIGFuZCBoZSB3YXMgcmVhbGx5IGF3ZXNvbWUgdGhyb3VnaCB0aGVyZS7igJ08L3A+CjxwPlRob3NlIGJsdWUgSG93ZXMgUGVyY2l2YWwgY29ybmVycyBpbiBmcm9udCBvZiB0aGUgaG91c2UgcHJvdmVkIHRoZSBtb3N0IGluZmx1ZW50aWFsIGZlbmNlIG9uIGNvdXJzZSwgd2l0aCBzZXZlbiBjb21iaW5hdGlvbnMgcGlja2luZyB1cCAyMCBwZW5hbHRpZXMgaGVyZSBhbmQgb25lIGVsaW1pbmF0aW9uLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPlRoZSBjb25zaXN0ZW50IGNvbWJpbmF0aW9uIG9mIEJ1YmJ5IFVwdG9uIGFuZCBNYWdpYyBSb3VuZGFib3V0IElWIGZpbmlzaGVkIHRoaXJkIG9uIHRoZWlyIGRyZXNzYWdlIHNjb3JlIG9mIDMwLjcsIHdpdGggdGltZSBwZW5hbHRpZXMgZHJvcHBpbmcgb3Zlcm5pZ2h0IGxlYWRlciBBbGV4IEh1YSBUaWFuIGFuZCBKaWxzb25uZSBWYW4gQmFyZWVsaG9mIGludG8gZm91cnRoLjwvcD4KPGgzPkV2ZW50aW5nIE5hdGlvbnMgQ3VwPC9oMz4KPHA+SG91Z2h0b24gd2FzIHRoZSBvcGVuaW5nIGxlZyBvZiB0aGlzIHllYXLigJlzIEZFSSBOYXRpb25zIEN1cCBzZXJpZXMgYW5kIHdhcyB3b24gYnkgdGhlIGhvbWUgc2lkZSwgbWFkZSB1cCBvZiBNb2xsaWUgU3VtbWVybGFuZCAoQ2hhcmx5IFZhbiBUZXIgSGVpZGVuKSwgVG9tIE1jRXdlbiAoQ2xhc3MgQWZmYWlyKSBhbmQgR2VvcmdpZSBTcGVuY2UgKEhhbGx0b3duIEhhcmxleSksIHdobyBhbGwgZmluaXNoZWQgb24gdGhlaXIgZHJlc3NhZ2Ugc2NvcmVzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkJyaXRhaW4sIElyZWxhbmQgYW5kIEF1c3RyYWxpYSBhbGwgY29tcGV0ZWQgd2l0aCB0ZWFtcyBvZiB0aHJlZSwgbWVhbmluZyB0aGUgZmluYWwgcmVzdWx0IHdlbnQgcmlnaHQgdG8gdGhlIHdpcmUuPC9wPgo8cD5UaGVyZSB3YXMgc29tZSBkcmFtYSBhcyAyMDIxLCBub3Qgc2F0aXNmaWVkIHdpdGggYSBwYW5kZW1pYywgQnJleGl0IGFuZCBjaGFsbGVuZ2luZyB3ZWF0aGVyLCBoYWQgYSBmZXcgbW9yZSBzdXJwcmlzZXMgdXAgaXRzIHNsZWV2ZS48YnIgLz4KQSB3aXRoZHJhd2FsIGJ5IEF1c3RyYWxpYeKAmXMgU2FtbWkgQmlyY2ggbWVhbnQgU29waGllIEFkYW1zIChSaWRpcmUgRG9yY2hhKSBoYWQgdG8gYmUgc3dhcHBlZCBpbiBhcyBhIGxhdGUgc3Vic3RpdHV0aW9uIHRvIGVuc3VyZSB0aGUgY29tcGV0aXRpb24gY291bGQgcnVuLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS01IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPkdlbW1hIFRhdHRlcnNhbGwgYWxzbyB3aXRoZHJldyBKYWxhcGVubyBJSUkgYWhlYWQgb2YgdGhlIGRyZXNzYWdlLCB3aXRoIEJyaXRpc2ggY2hlZiBk4oCZZXF1aXBlIFBoaWxpcCBTdXJsIGV4cGxhaW5pbmcgdGhlIGhvcnNlIGhhZCBrbm9ja2VkIGEgc3BsaW50LjwvcD4KPHA+UGhpbGlwIGFkZGVkIGhlIHdhcyDigJx2ZXJ5IHBsZWFzZWTigJ0gd2l0aCB0aGUgQnJpdHPigJkgcGVyZm9ybWFuY2VzLjwvcD4KPHA+4oCcSXTigJlzIGFsd2F5cyBuaWNlIHRvIGZpbmlzaCBvbiB3aGF0IHlvdSBzdGFydGVkIHdpdGggYWZ0ZXIgZHJlc3NhZ2UuIEl04oCZcyBiZWVuIGEgbGl0dGxlIGJpdCBvZiBhIHRlc3Rpbmcgd2VlayzigJ0gaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPuKAnEkga25vdyBpdCB3YXNu4oCZdCB0aGUgc3Ryb25nZXN0IG9mIGZpZWxkcyBmcm9tIHRoZSBwb2ludCBvZiB2aWV3IG9mIG51bWJlcnMsIGJ1dCBpdOKAmXMganVzdCBncmVhdCB0byBoYXZlIGEgdGVhbSBjb21wZXRpdGlvbi4gSXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgd2hpbGUsIGJ1dCBob3BlZnVsbHkgd2UgY2FuIGFsbCBtb3ZlIG9uIGZyb20gaGVyZS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPuKAnFRoZXJlIHdhcyBlbm91Z2ggdG8gZG8gb3V0IHRoZXJlLCB0aGVyZSB3ZXJlIHBsZW50eSBvZiBwbGFjZXMganVzdCB0byBoYXZlIGEgc2lsbHkgMjAgYW5kIHRoZXkgaGFkIHRvIGtlZXAgdGhlaXIgYnJhaW5zIG9uLCBzbyBJ4oCZbSB2ZXJ5IHBsZWFzZWQu4oCdPC9wPgo8cD4K"}
.
Full report from Houghton International, including the CCI3*-L sections, is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 3 June 2021
You may also be interested in…
Credit: Peter Nixon
Ros Canter was in top form as she dominated both the CCI3*-L sections at Saracen Horse Feeds Houghton International
Laura Collett and London 52 are among Britain's nominated entries for the Tokyo Olympics.
Find out which horses and riders are named as Britain’s nominated entries for the eventing at the Tokyo Olympics
Izzy Taylor riding Monkeying Around in advanced section A at Aston-le-Walls Elite on 31 March 2021. Credit: Peter Nixon.
The horse who won Britain’s top event in 2020 hits early form, while rising stars dominate the intermediates at the
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}