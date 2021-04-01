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Monkeying Around grows up at Aston-le-Walls Elite *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • The horse who won Britain’s top event in 2020 hits early form, while rising stars dominate the intermediates at the Aston-le-Walls Elite. H&H’s Pippa Roome reports on the action...

    IZZY TAYLOR and Monkeying Around franked the form that put them at the head of Burnham Market’s four-star long last autumn with a win in advanced section A at Aston-le-Walls Elite horse trials.

    “He felt fantastic – he’s a better, stronger horse than he was last year,” said Izzy of the 10-year-old, who belongs to his rider and Mark Sartori. “He just feels more grown up and is improving all the time. He’s still relatively young and every time we go out, it’s more exciting for when he runs at a big one.”

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    This report will also be available to read in next Thursday’s Horse & Hound magazine (8 April, 2021)

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