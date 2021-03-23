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Piggy March scores a double as eventing returns at Oasby’s elite fixture *H&H Plus*
Pippa Roome
23 March, 2021 15:00
Find out who won and what fences were influential at the first elite horse trials of 2021, as the crème de la crème of eventing started their season…
Piggy March has scored at least one win at the first Oasby fixture every year since 2014 – except 2016 when she was on maternity leave – and despite saying she felt rusty, she kept up her record at this extra elite fixture on Monday 22 March with a double of victories.
“It was just good to have an outing and it was a bonus to have these results – it was good to get on grass and jump a fence faster than second gear, as we do in school,” said Piggy, echoing the appreciation everyone felt at being able to access these early elite events, which are operating under special protocols and only open to five-star riders.
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This report will also be available to read in Horse & Hound magazine, out Thursday 25 March
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