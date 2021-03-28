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Naughty first ponies and exciting young horses: 5 mins with event rider Tom Jackson *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • British event rider Tom Jackson, 27, was a team gold, silver and bronze medallist in under-21 ranks on Waltham Fiddlers Find. He has been placed at five-star and rode HH Moonwalk to win last year’s British seven-year-old national championship. H&H’s eventing editor Pippa Roome grabbed him for some quick-fire questions to find out more…

    Describe your first pony

    Shadow was a Welsh section A grey mare. She was a brilliant lead-rein pony and would hardly put a foot wrong while attached to someone. However, the minute you thought you were good enough to be let off the lead, she would bring you back down to earth with a bump.

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    This exclusive feature is also available to read in Horse & Hound magazine, 25 March 2021 issue

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