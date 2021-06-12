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Early riders react as they finish Bicton cross-country course: ‘There’s a lot to ask out of them’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out what the first riders round the Bicton Horse Trials cross-country course said after they finished and where the main problems are

    The Bicton Horse Trials cross-country course for the CCI4*-L is causing plenty of problems, an hour into today’s competition supported by Chedington.

    The first rider out, Tom McEwen on Barbara Cooper’s Braveheart B, had one run-out at the arrowhead at fence 24b, the HTSG Brush Dilemma (pictured above; wrong fence numbers because this fence was re-numbered). He finished with 24.4 time-faults, having also taken one long route at the Course Designer’s Conundrum, the rail-ditch-corner combination at fence 15abcd.

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