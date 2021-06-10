{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
‘We really need to use our brains’: top riders share their thoughts on Bicton’s cross-country course *H&H Plus*
Gemma Redrup
10 June, 2021 14:28
This weekend, some of the world’s greatest eventing combinations will do battle at the Bicton International Horse Trials supported by Chedington. Here, some top riders share their thoughts on the course, designed by Helen West and assisted by Captain Mark Phillips ahead of Saturday’s CCI4*-L and Sunday’s CCI4*-S cross-country action...
{"content":"PHA+4oCcVGhleSBhcmUgcmVhbGx5IHN0cm9uZywgZ29vZCBjb3Vyc2VzIHdpdGggaGFyZCB0ZXJyYWluIOKAlCBpdCB3aWxsIGJlIGEgcmVhbGx5IHRvdWdoIHRlc3QgYW5kIHNvbWV0aGluZyB0aGF0IEkgdGhpbmsgd2XigJlyZSBhbGwgcHJvYmFibHkgcmVhZHkgZm9yIGFuZCBwcm9iYWJseSBuZWVkIGluIG9yZGVyIHRvIHNlZSB3aGVyZSB3ZeKAmXJlIGF0LjwvcD4KPHA+4oCcV2XigJl2ZSBiZWVuIGNvbXBldGluZyBhcm91bmQgdGhlIHNhbWUgcGxhY2VzIHF1aXRlIGZyZXF1ZW50bHkg4oCUIEFzdG9uLUxlLVdhbGxzLCBmb3IgZXhhbXBsZSwgd2hpY2ggaGFzIHZlcnkgbGl0dGxlIHRlcnJhaW4g4oCUIGFuZCBhbGwgY3JlZGl0IHRvIHRoZW0gYXMgdGhleeKAmXZlIGJlZW4gZG9pbmcgYSBncmVhdCBqb2IuIEhvd2V2ZXIsIHdlIGhhdmUgZ290IHRvIGJlIG9uIG91ciBBIGdhbWUgYW5kIHJlYWxseSBtYWtlIHNvbWV0aGluZyBoYXBwZW4g4oCUIGl04oCZcyBnb29kLCBpdOKAmXMgd2hhdCB0aGUgc3BvcnQgc2hvdWxkIGJlLCBhbmQgd2hhdCB3ZSBwcm9iYWJseSBhbGwgbmVlZCBhdCB0aGlzIHN0YWdlIGFzIHdlbGwg4oCUIHNvbWV0aGluZyB0byBhY3R1YWxseSBnZXQgc3R1Y2sgaW4gdG8gYW5kIHJlYWxseSBnbyBhbmQgcmlkZSBhbmQgc2VlIHdoZXJlIHdl4oCZcmUgYXQuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTEiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxwPuKAnEkgcmVhbGx5IGRvbuKAmXQgbGlrZSB0aGUgcmFpbCwgZGl0Y2gsIGNvcm5lciBbZmVuY2UgMTUgaW4gdGhlIENDSTQqLUwsIGZlbmNlIDE2IGluIHRoZSBDQ0k0Ki1TLCBwaWN0dXJlLCB0b3BdLiBJIGp1c3QgdGhpbmsgdGhhdCBmZW5jZSBjb3VsZCBiZSBhIG1pc3Rha2UgZm9yIGEgaG9yc2Ugd2hv4oCZcyBqdXN0IG5vdCBxdWl0ZSB1bmRlcnN0YW5kaW5nIG9yIGdldHMgaXRzIGZvb3R3b3JrIGEgbGl0dGxlIGJpdCB3cm9uZyByYXRoZXIgdGhhbiBpdCBiZWluZyBhbiB1bi1nZW51aW5lIG1pc3Rha2Ug4oCUIEnigJltIG5vdCBhIGxvdmVyIG9mIHRoYXQuPC9wPgo8cD7igJxDb21pbmcgb3V0IG9mIHRoZSB3YXRlciBpcyBhIHNlcmlvdXMgcXVlc3Rpb24gd2l0aCB0aGUgYW5nbGVkIGJydXNoZXMgW2ZlbmNlcyBuaW5lIGFuZCAxMCBpbiB0aGUgQ0NJNCotTDsgZmVuY2VzIDEwIGFuZCAxMSBpbiB0aGUgQ0NJNCotU10uIEl0IGlzIGEgc2VyaW91cyBsaW5lIGFuZCB5b3XigJl2ZSBlaXRoZXIgZ290IHRoZSBsaW5lIG9yIHlvdSBoYXZlbuKAmXQg4oCUIHRoZXJlIGlzIG5vIGFkanVzdG1lbnQgZm9yIGEgbGl0dGxlIGJpdCB0b28gbGVmdCBvciByaWdodC48L3A+CjxwPuKAnEl04oCZcyBhIHJlYWxseSBnb29kIHRyYWNrIGFuZCBJIHRoaW5rIGl0IHdpbGwgYmUgaW50ZXJlc3RpbmcgdG8gc2VlIGhvdyBwZW9wbGUgcmlkZSBpdC4gSSBob3BlIHBlb3BsZSB0YWtlIHRoZSB0ZXJyYWluIGludG8gYWNjb3VudCwgYmVjYXVzZSBpdOKAmXMgYSBncmVhdCBjb3Vyc2UgYnV0IGl0IHN0YXlzIGJpZyB1bnRpbCB0aGUgZW5kLiBJIHRoaW5rIHdlIHJlYWxseSBuZWVkIHRvIHVzZSBvdXIgYnJhaW5zLCBiZWNhdXNlIHRoZSBoaWxscyBhcmUgYSBzaG9jayB0byB1cyB3aGVuIHdlIHdhbGsgaXQgc28gaXQgd2lsbCBiZSBhIGJpdCBvZiBhIHNob2NrIHRvIG91ciBob3JzZXMgdG9vLiBXZeKAmXZlIGdvdCB0byBiZSByZXNwb25zaWJsZSBmb3Igb3VyIGNyb3NzLWNvdW50cnkgcmlkZXMuIEl04oCZcyB3aGF0IHRoZSBzcG9ydCBzaG91bGQgYmUgYW5kIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgcHJvYmxlbXMgZXZlcnl3aGVyZS7igJ08L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjwvcD4KPGgzPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvdGFnL2xhdXJhLWNvbGxldHQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkxhdXJhIENvbGxldHQ8L2E+PC9oMz4KPHA+4oCcQm90aCBjb3Vyc2VzIGFyZSBzZXJpb3VzbHkgYmVlZnkuIFRoZSBDQ0k0Ki1TIGJhc2ljYWxseSBqdW1wcyB0aGUgc2FtZSBjb3Vyc2UgYXMgdGhlIENDSTQqLUwsIGJhciBtaXNzaW5nIG91dCBvbmUgbG9vcC4gSSBnb3QgdGhyZWUtcXVhcnRlcnMgb2YgdGhlIHdheSBhcm91bmQgd2hlbiBJIHdhcyB3YWxraW5nIGl0IGFuZCBzYWlkIHRvIG15c2VsZiBJIGhhZCBmb3Jnb3R0ZW4gd2hlcmUgdGhlIGxhc3QgbGV0LXVwIGZlbmNlIHdhcyDigJQgaXTigJlzIGp1c3Qgb25lIHF1ZXN0aW9uIGFmdGVyIGFub3RoZXIuIEkgdGhpbmsgaXTigJlsbCBiZSB2ZXJ5IGludGVuc2UgdG8gcmlkZSDigJQgaXTigJlzIGEgcHJvcGVyIHRyYWNrIGFuZCBpdOKAmXMgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlIGEgZHJlc3NhZ2UgY29tcGV0aXRpb24u4oCdPC9wPgo8cD5UaGVyZeKAmXMgbm8gbWFyZ2luIGZvciBlcnJvci4gSSB0aGluayBjb21pbmcgb3V0IG9mIHRoZSB3YXRlciBpcyBhIHRvdWdoIHF1ZXN0aW9uIGFuZCBJ4oCZbSBub3QgcmVhbGx5IHN1cmUgaG93IHRoZSByYWlsLCBkaXRjaCwgY29ybmVyIGlzIGdvaW5nIHRvIHdvcmsgYnV0IHdpdGggYW5vdGhlciBjb3Vyc2V3YWxrIG9yIHR3byBpdCB3aWxsIGNvbWUgYmVjb21lIGNsZWFyLuKAnTwvcD4KPGgzPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvdGFnL3RvbS1tY2V3ZW4iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPlRvbSBNY0V3ZW48L2E+PC9oMz4KPHA+4oCcSXTigJlzIGEgcHJvcGVyIHRyYWNrIGFuZCBpdCBsb29rcyB1bmJlbGlldmFibGUuIFlvdSBzaG91bGQgbmV2ZXIgdW5kZXJtaW5lIEJpY3RvbiBpZiB5b3XigJl2ZSBuZXZlciBiZWVuIOKAlCBwZXJzb25hbGx5IEkgd291bGQgbmV2ZXIgYnJpbmcgYSBmaXJzdC10aW1lciBoZXJlLCBiZWNhdXNlIGl04oCZcyBhbHdheXMgYmlnLCBidXQgdGhleeKAmXZlIGRvbmUgYSBncmVhdCBqb2IuIEkgZG9u4oCZdCBtZWFuIHRoaXMgaW4gYSBydWRlIHdheSBidXQgd2l0aCB0aGUgc3RlcC1pbiBldmVudHMgd2XigJl2ZSBoYWQgcmVjZW50bHksIG1heWJlIHNvbWUgcGVvcGxlIGFyZSBleHBlY3RpbmcgYSBzaW1pbGFyIHNvcnQgb2YgY291cnNlIHRvIHRob3NlLCBidXQgd2XigJl2ZSBjb21lIGhlcmUgYW5kIHByZXR0eSBtdWNoIGZvdW5kIEJyYW1oYW0gYXQgQmljdG9uIOKAlCBpdOKAmXMgcHJldHR5IGV4Y2l0aW5nIHJlYWxseS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJxUaGUgcmFpbCwgZGl0Y2gsIGNvcm5lciBpcyB0b3VnaC4gWW91IGNhbiBkbyBhbGwgdGhlc2Ugc2Nob29saW5nIGV4ZXJjaXNlcyBhdCBob21lIHRvIHRyeSB0byB0cmFpbiBmb3IgdGhvc2Ugc29ydHMgb2YgcXVlc3Rpb25zLCBidXQgdGFja2xpbmcgc29tZXRoaW5nIGxpa2UgdGhhdCBmaXZlIG9yIHNpeCBtaW51dGVzIGludG8gYSBjb3Vyc2UgaXMgZGlmZmVyZW50LjwvcD4KPHA+4oCcSSB0aGluayBhbGwgdGhlIGxpbmVzIGxvb2sgcmVhbGx5IGdvb2Qg4oCUIHRoZXnigJlyZSBhbGwgcG9zaXRpdmUgZGlzdGFuY2VzLiBJdOKAmXMganVzdCBhIHNoYW1lIHRoYXQgdGhlcmXigJlzIG5vIEJ1cmdobGV5IHRoaXMgeWVhciwgYmVjYXVzZSBJIHRoaW5rIGlmIHlvdSBoYWQgYSBncmVhdCByaWRlIGFyb3VuZCBoZXJlLCB5b3XigJlkIGhhdmUgYmVlbiBwcmV0dHkgY29udGVudCBoZWFkaW5nIHRoZXJlIGFzIGl0IHdvdWxkIHNldCB5b3UgdXAgbmljZWx5IHdpdGggdGhlIHRlcnJhaW4gYW5kIHRoZSBzdHlsZSBvZiBjb3Vyc2UuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+4oCcSSB0aGluayB0aGlzIGNvdXJzZSBpcyBhIHNlcmlvdXMgYXNrLCBlc3BlY2lhbGx5IHdpdGggdGhlIHR5cGVzIG9mIGNvbXBldGl0aW9ucyB3ZeKAmXZlIGhhZCBzaW5jZSB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgb2YgbGFzdCB5ZWFyIGFuZCBwZW9wbGUgd2lsbCBoYXZlIHRvIGJlIG9uIGZvcm0gcmlkaW5nIGFyb3VuZCBoZXJlLuKAnDwvcD4KPGgzPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmhvcnNlYW5kaG91bmQuY28udWsvdGFnL2NocmlzdG9waGVyLWJ1cnRvbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+Q2hyaXMgQnVydG9uPC9hPjwvaDM+CjxwPuKAnEl04oCZcyBiZWF1dGlmdWwg4oCUIHRoZSBncm91bmQgaXMgZ3JlYXQgYW5kIHRoZXnigJl2ZSBnb25lIHRvIHNvIG11Y2ggZWZmb3J0IGhlcmUuIFRoZSBwYXJrbGFuZCBsb29rcyBhbWF6aW5nLiBJdOKAmXMgbGlrZSBhIHByb3BlciBwcm9wZXIgZm91ci1zdGFyIOKAlCBpdOKAmXMgYmlnIGFuZCB0b3VnaCBhbmQgcmVhbGx5IGluIHlvdXIgZmFjZS7igJ08L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNSIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8aDM+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay90YWcvYW5kcmV3LW5pY2hvbHNvbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+QW5kcmV3IE5pY2hvbHNvbjwvYT48L2gzPgo8cD7igJxJdOKAmXMgYSBkZWNlbnQgdHJhY2suIEkgdGhpbmsgaXTigJlzIGEgYml0IHN0cm9uZyBmb3IgYSBmaXJzdC10aW1lciBhdCBDQ0k0Ki1MIGxldmVsIGFuZCBmb3IgbWUsIGl04oCZcyBhIGxpdHRsZSBiaXQgbW9yZSBzdWl0ZWQgdG8gdGhlIGZpdmUtc3RhciBob3JzZXMgdGhhdCBhcmUgaGVyZSwgYnV0IGl04oCZcyBhbGwgdmVyeSBmYWlyIGFuZCB3ZeKAmXZlIGp1c3QgZ28gZG8gaXQu4oCdPC9wPgo8aDM+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay90YWcvbmljb2xhLXdpbHNvbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIgbm9yZWZlcnJlciI+Tmljb2xhIFdpbHNvbjwvYT48L2gzPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD7igJxJIHRoaW5rIGl04oCZcyByZWFsbHkgaW50ZW5zZSDigJQgdGhlcmUgaXMgcXVlc3Rpb24gYWZ0ZXIgcXVlc3Rpb24gZnJvbSBzdGFydCB0byBmaW5pc2gsIGFuZCB0aGUgdGVycmFpbiBpcyByZWFsbHkgaGFyZCB3b3JrLsKgIEl04oCZcyBnb2luZyB0byBiZSBvbmUgc2VyaW91cyBjcm9zcy1jb3VudHJ5IHRlc3Qu4oCdPC9wPgo8aDM+RW1pbGllIENoYW5kbGVyPC9oMz4KPHA+4oCcSXTigJlzIGEgcHJvcGVyIGNvdXJzZSBhbmQgaXQgd2lsbCB0YWtlIHNvbWUgcmlkaW5nIHNvIGl04oCZcyBhbGwgdG8gcGxheSBmb3Iu4oCdPC9wPgo8cD4K"}
Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight
You may also be interested in…
Tom McEwen riding Braveheart at Bicton in July 2020.
Find out how to watch Bicton Horse Trials and see a huge entry of top competitors go head to head
Eliza Stoddart and Renaissance Man at the first trot-up at Bicton Horse Trials.
Credit: jayphotos.co.uk
Nine horses were sent to the holding box and two eliminated in an eventful Bicton Horse Trials first trot-up this
Pippa Funnell and Piggy French ride in the arena familiarisation session at Bicton on Wednesday evening.
Credit: Pippa Roome
The Bicton Horse Trials dressage times are out – check out when your favourite riders and horses start in the
Credit: Peter Nixon
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}