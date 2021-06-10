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‘We really need to use our brains’: top riders share their thoughts on Bicton’s cross-country course *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • This weekend, some of the world’s greatest eventing combinations will do battle at the Bicton International Horse Trials supported by Chedington. Here, some top riders share their thoughts on the course, designed by Helen West and assisted by Captain Mark Phillips ahead of Saturday’s CCI4*-L and Sunday’s CCI4*-S cross-country action...

    Piggy March

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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