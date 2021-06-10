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Laura Collett takes early lead in Bicton CCI4*-L: plus drama as world medallist eliminated in the first phase *H&H Plus*
Gemma Redrup
10 June, 2021 09:16
Find out what Laura thought of her early morning performance on the first day of dressage at this event
Laura Collett has taken an early lead in the Chedington CCI4*-L at Bicton International Horse Trials aboard Dacapo (pictured). The pair scored 29.7.
“Ninety per-cent of it felt really nice — all of the trot and the walk was lovely,” said Laura of the 12-year-old owned by Gillian Morris-Adams, Diana Chappell, Carolyn Taylor and Mr and Mrs M. Smedley. “He can sometimes struggle with the walk pirouettes, and he did those as good as he’s done so I’m really pleased. The two canter half-passes weren’t very good and he can normally do those really well but he seems to think that we’re going to do medium canter across the diagonal rather than a half-pass. We got two clean flying-changes though, which has been a struggle for him as well so all in all, I’m actually really pleased with him.”
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Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight
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