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Fence by fence: check out photos of every fence on the Bicton CCI4*-L cross-country course *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Check out photos of every fence on the CCI4*-L cross-country course at Bicton Horse Trials…

    The Bicton Horse Trials cross-country course for the CCI4*-L, supported by Chedington, consists of 27 numbered fences.

    The course is designed by Helen West, with help from Mark Phillips.

    The cross-country for the Chedington CCI4*-L and the under-25 CCI4*-L is marked with blue numbers. The purple numbers are for the Chedington CCI4*-S.

    This story will be updated with fence names once they are available.

    Bicton Horse Trials cross-country course CCI4*-L fence by fence

    Fence 1

    Bicton Horse Trials cross-country course

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