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Nine horses held and two eliminated at Bicton Horse Trials first trot-up *H&H Plus*
Pippa Roome
Find out which horses were eliminated by the ground jury and which one was withdrawn from the holding box…
Nine horses were held at the Bicton Horse Trials first trot-up this afternoon (Wednesday, 9 June), as the event supported by Chedington got underway.
Ninety-one horses were presented to the ground jury, consisting of Christian Landolt, Tim Downes and Annabel Scrimgeour, in the Chedington CCI4*-L.
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