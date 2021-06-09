{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Nine horses held and two eliminated at Bicton Horse Trials first trot-up *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out which horses were eliminated by the ground jury and which one was withdrawn from the holding box…

    Nine horses were held at the Bicton Horse Trials first trot-up this afternoon (Wednesday, 9 June), as the event supported by Chedington got underway.

    Ninety-one horses were presented to the ground jury, consisting of Christian Landolt, Tim Downes and Annabel Scrimgeour, in the Chedington CCI4*-L.

    More from Bicton: