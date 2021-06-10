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Laura Collett smashes first phase on Olympic hopeful at Bicton *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Find out how Olympic hopefuls have fared so far at Bicton International Horse Trials, supported by Chedington

    Laura Collett continued her good morning at Bicton International Horse Trials, supported by Chedington, when posting an impressive first phase score of 21 aboard London 52 (pictured) in the CCI4*-S.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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