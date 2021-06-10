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‘It’s an exciting competition ahead’: Piggy March shoots to the top of the Bicton CCI4*-S leaderboard *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Find out what Piggy had to say following her test aboard Brookfield Inocent, plus hear her interesting thoughts on being longlisted for the Tokyo Olympics

    Piggy March has taken a commanding lead in the Chedington CCI4*-S at Bicton International Horse Trials, scoring 23.1 aboard Brookfield Inocent (pictured) this morning (10 June).

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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