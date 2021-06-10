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‘It’s an exciting competition ahead’: Piggy March shoots to the top of the Bicton CCI4*-S leaderboard *H&H Plus*
Gemma Redrup
Find out what Piggy had to say following her test aboard Brookfield Inocent, plus hear her interesting thoughts on being longlisted for the Tokyo Olympics
Piggy March has taken a commanding lead in the Chedington CCI4*-S at Bicton International Horse Trials, scoring 23.1 aboard Brookfield Inocent (pictured) this morning (10 June).
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Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight
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