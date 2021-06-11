{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

‘The dynasty goes on’: tiny eventing mare Little Tiger’s incredible – and growing – family *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out the fascinating story of the dynasty of horses started by Little Tiger, the 14.3hh mare who successfully competed at Badminton and Burghley

    Do you remember Little Tiger, the tiny grey mare who won so many hearts when she flew round Badminton Horse Trials and Burghley Horse Trials with Phoebe Buckley? The mare was put down in 2013 when she was 18 – after a retirement that included finishing third in the Melton Hunt Club ride – but her dynasty lives on down through two generations of Little Tiger offspring. Her two sons are competing in the CCI4*-L at Bicton Horse Trials, supported by Chedington, this week.

    The Little Tiger story starts with Val Gingell, who bred the feisty grey.

    More from Bicton: