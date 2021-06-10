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Palomino event horse tackles her first four-star: ‘She absolutely adores the jumping’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

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    Palomino event horses are pretty rare – and even rarer at four-star level. But there’s one stepping up to the level this weekend as The Dumb Blonde takes on the CCI4*-S at Bicton Horse Trials, supported by Chedington.

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