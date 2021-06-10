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‘His good bits were really mega good’: British Olympic reserve nominee impresses dressage judges at Bicton *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • British riders have put in more strong performances at Bicton this afternoon...

    Sarah Bullimore and Corouet (pictured), with whom she listed a reserve on the Olympic longlist, put in a great dressage test at Bicton International Horse Trials supported by Chedington, this afternoon (10 June), scoring 30.2, to put them in second at the moment behind Laura Collett and Dacapo on 29.7.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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