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Kitty King puts herself in the hunt for an Olympic ticket after strong start at Bicton *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Get the latest update on how the action has unfolded in this highly competitive class

    Kitty King put in a solid performance aboard Diana Bown, Sally Eyre, Samantha Wilson and Sally Lloyd-Baker’s consistent 11-year-old Vendredi Biats (pictured) in the first phase of the CCI4*-S at Bicton International Horse Trials, supported by Chedington, this afternoon (10 June). The pair scored 23.1 to put them in equal fourth at almost the halfway stage of competition.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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