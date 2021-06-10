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‘I don’t think he realises how amazing he is’: young British rider impresses with former showjumper in CCI4*-L under-25 class at Bicton *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Find out how the first few riders have performed in the competitive under-25 CCI4*-L class at Bicton

    Up-and-coming young British rider, Bubby Upton, produced a smart and slick dressage test with her mother, Rachel Upton’s Cannavaro (pictured) to lead the first phase in the early stages of competition in the CCI4*-L under-25 at Bicton International Horse Trials, supported by Chedington. They posted a score of 28.3.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

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