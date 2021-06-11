{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

William Fox-Pitt in the placings in Bicton CCI4*-L dressage as another British Olympian withdraws from top 10 *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • Find out what William Fox-Pitt said about his test – and why another British Olympian withdrew after a test that put her in the top 10

    William Fox-Pitt’s test on nine-year-old Graffenacht in the Bicton Horse Trials dressage was one of the best of the afternoon performances in the CCI4*-L. It earned him 30.4 for 11th overnight, at this event supported by Chedington.

    More from Bicton: