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Alex Hua Tian puts another horse in Bicton CCI4*-S top three: ‘He really wants to do it’ *H&H Plus*
Pippa Roome
Find out what Alex Hua Tian said is sometimes an issue when riding the talented Jilsonne Van Bareelhof
Alex Hua Tian piloted Jilsonne Van Bareelhof into second place this morning in the Bicton Horse Trials dressage for the CCI4*-S section, at this event supported by Chedington.
Jilsonne Van Bareelhof’s score of 21.4 puts him just 0.2 of a penalty ahead of Alex’s other ride, Don Geniro, and 0.4 of a penalty behind Laura Collett and London 52, who are still the leaders.
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