{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

It’s nip tuck at the top of the super-hot Olympic longlisted section at Bicton *H&H Plus*

Gemma Redrup Gemma Redrup

    • Find out how to first day of dressage competition has unfolded in the super-hot CCI4*-S section at Bicton

    China’s Alex Hua Tian put in a stunning performance aboard Don Geniro in the first phase of the CCI4*-S at Bicton International Horse Trials, supported by Chedington, to sit in second place after the first day of competition. The pair scored 21.6 to sit just .6 of a penalty adrift of overnight leaders Laura Collett and London 52.

    Read the full report from Bicton in the 17 June issue of Horse & Hound magazine and keep checking back to horseandhound.co.uk for further updates and insight

    You may also be interested in…